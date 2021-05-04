Белград ожидает визит Владимира Путина в 2021 году

Власти Сербии готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Планируемая поездка российского лидера приурочена к важному культурному мероприятию.

Власти Сербии готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Планируемая поездка российского лидера приурочена к важному культурному мероприятию.

Посол Сербии в России Мирослав Лазански дал интервью изданию "Известия", в котором рассказал о грядущем визите Путина. Дипломат сказал, что о поездке договорились на высшем уровне.

"Вероятно, это (визит Путина. — Прим. ред.) связано с датой торжественного открытия храма Святого Саввы в Белграде, в строительстве которого участвовали и помогали как Россия, так и Русская православная церковь", — отметил Лазански.

Ранее сайт 360tv.ru сообщил, что президент Сербии Александр Вучич не станет поддерживать санкции Евросоюза против России.