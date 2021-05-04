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10:07   4 Мая 2021
Политика

Лондон озвучил повестку первого за два года очного заседания глав МИД G7

Лондон озвучил повестку первого за два года очного заседания глав МИД G7

Первое за два года очное заседание глав МИД "Большой семерки" пройдет во вторник в Лондоне. Стороны планируют затронуть темы взаимоотношений с Ираном, Китаем и Россией.

Также министры внешнеполитических ведомств хотят обсудить ситуации в Ливии, Мьянме, Эфиопии и Белоруссии. Кроме представителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, участие в мероприятии примет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Приглашение на встречу получили Австралия, Индия, ЮАР, Южная Корея и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

"С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений (с Россией. — Прим. ред.) и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Власти стран G7 встревожены из-за сообщений Киева о наращивании российских сил вблизи украинских границ. Москва неоднократно подчеркивала, что передвижение войск внутри государства не должно беспокоить иностранных коллег.

Сайт 360tv.ru информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Лондон.

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#великобритания #g7 #большая семерка

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