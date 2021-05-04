Лондон озвучил повестку первого за два года очного заседания глав МИД G7

Первое за два года очное заседание глав МИД "Большой семерки" пройдет во вторник в Лондоне. Стороны планируют затронуть темы взаимоотношений с Ираном, Китаем и Россией.

Первое за два года очное заседание глав МИД "Большой семерки" пройдет во вторник в Лондоне. Стороны планируют затронуть темы взаимоотношений с Ираном, Китаем и Россией.

Также министры внешнеполитических ведомств хотят обсудить ситуации в Ливии, Мьянме, Эфиопии и Белоруссии. Кроме представителей Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии, участие в мероприятии примет глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. Приглашение на встречу получили Австралия, Индия, ЮАР, Южная Корея и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лим Джок Хой.

"С точки зрения Соединенного Королевства, дверь для позитивных отношений (с Россией. — Прим. ред.) и дипломатии для нас всегда остается открытой. Думаю, что эту позицию разделяют и многие страны НАТО", — говорится в заявлении министерства иностранных дел Великобритании.

Власти стран G7 встревожены из-за сообщений Киева о наращивании российских сил вблизи украинских границ. Москва неоднократно подчеркивала, что передвижение войск внутри государства не должно беспокоить иностранных коллег.

Сайт 360tv.ru информировал, что госсекретарь США Энтони Блинкен уже прибыл в Лондон.