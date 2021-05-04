СМИ назвали сроки сдачи нового тренировочного авиационного комплекса НИТКА

Новый наземный тренировочный авиационный комплекс НИТКА будет отстроен в Ейске как минимум в 2022 году, а сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Новый наземный тренировочный авиационный комплекс НИТКА будет отстроен в Ейске как минимум в 2022 году, а сдан в эксплуатацию в 2023 году.

Об этом ТАСС рассказал источник в оборонно-промышленном комплексе. Официально же сроки сдачи НИТКИ пока не подтверждены.

В 2014 году один подобный тренировочный комплекс вместе с Крымом вернулся в Россию, он был отстроен в железе, его выгодно отличает возможность дальнейшей модернизации. Ейский комплекс возведут в бетоне, он будет представлять собой точную копию палубы авианосца, на которой пилоты истребителей и вертолетов будут отрабатывать взлет и посадку. Тренажер также будет оснащен трамплином и аэрофинишерами для укороченной посадки.

В 2017 году авианесущая группа Северного флота во главе с "Адмиралом Кузнецовым" вернулась в Североморск из Средиземного моря. В настоящее время авианосец проходит ремонт на судоремонтном заводе центра "Звездочка".