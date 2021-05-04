Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Новосибирске

Полиция устанавливает причины смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. В результате инцидента местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.

Полиция устанавливает причины смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. В результате инцидента местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.

Пожилой мужчина стал жертвой жуткой аварии на Красном проспекте, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Пенсионер скончался после того, как его Kia Rio столкнулась со световой опорой.

Инцидент произошел в ночь на 4 мая. Водитель Toyota Camry врезался в автомобиль погибшего, двигавшийся в попутном направлении. После сильного столкновения машина отлетела в столб и получила серьезные повреждения. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.