9:47 4 Мая 2021Происшествия
Водитель иномарки погиб после столкновения со столбом в Новосибирске
Полиция устанавливает причины смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. В результате инцидента местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.
Полиция устанавливает причины смертельного ДТП в Заельцовском районе Новосибирска. В результате инцидента местный житель получил несовместимые с жизнью травмы.
Пожилой мужчина стал жертвой жуткой аварии на Красном проспекте, сообщает пресс-служба ГИБДД по региону. Пенсионер скончался после того, как его Kia Rio столкнулась со световой опорой.
Инцидент произошел в ночь на 4 мая. Водитель Toyota Camry врезался в автомобиль погибшего, двигавшийся в попутном направлении. После сильного столкновения машина отлетела в столб и получила серьезные повреждения. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства случившегося.