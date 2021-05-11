Том Круз и NBC поддержали BLM и объявили протест «Золотому глобусу»

Американские медиа недовольны количеством темнокожих в жюри премии.

Американский телеканал NBC объявил о своем отказе от трансляции вручения премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Тем самым он поддержал бойкот со стороны медийных площадок и многих актеров Голливуда, направленный «против расизма в киноиндустрии».

Все это из-за того, что, по информации американских СМИ, среди почти 100 членов-жюри из организаторов премии нет ни одного темнокожего. Хотя последние уже обещали в этом году принять в свои ряды «не менее 20 новых членов с особым упором на выбор в пользу темнокожих».

«Считаем, что Голливудская ассоциация иностранной прессы стремится к значимой реформе в этой области. Однако изменение такого масштаба требует времени и усилий, и мы твердо уверены, что ей нужно время, чтобы сделать это. Таким образом, NBC не будет транслировать "Золотой глобус 2022 года". Если организация выполнит свой план, мы надеемся, что сможем транслировать шоу только в январе 2023 года», — указано в сообщении телеканала.

К такому медиа-протесту присоединился и известный актер Том Круз - он демонстративно пообещал вернуть свои прошлые награды «Золотого глобуса», которые получал уже трижды, в знак протеста против «малого разнообразия» в жюри премии, тем самым поддержав движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» - англ.), направленное против превалирующего количества белокожих в американских фильмах.

Ранее известный российский актер и режиссер Евгений Понасенков призвал активистов BLM преклонить колено перед Европой и уехать в Африку.