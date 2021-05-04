Школьник насмерть задавил мать под Курском

Трагический инцидент произошел в курском городе Щигры. Шестилетний мальчик сел за руль и сбил мать.

Трагический инцидент произошел в курском городе Щигры. Шестилетний мальчик сел за руль и сбил мать.

Женщина приехала на городское кладбище и вышла из машины, оставив ключ зажигания. В это время находившийся в салоне ребенок пересел на водительское сиденье и нажал педаль газа.

Автомобиль наехал на мать школьника и врезался в соседнюю машину. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. У погибшей остались трое детей.

Ранее похожий инцидент произошел в Крыму. Мальчик за рулем иномарки сбил мужчину на велосипеде. В результате ДТП, к счастью, никто серьезно не пострадал, горожанину оказали медицинскую помощь на месте.