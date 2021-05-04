Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:27   4 Мая 2021
Происшествия

Школьник насмерть задавил мать под Курском

Школьник насмерть задавил мать под Курском

Трагический инцидент произошел в курском городе Щигры. Шестилетний мальчик сел за руль и сбил мать.

Женщина приехала на городское кладбище и вышла из машины, оставив ключ зажигания. В это время находившийся в салоне ребенок пересел на водительское сиденье и нажал педаль газа.

Автомобиль наехал на мать школьника и врезался в соседнюю машину. Пострадавшая получила несовместимые с жизнью травмы. У погибшей остались трое детей.

Ранее похожий инцидент произошел в Крыму. Мальчик за рулем иномарки сбил мужчину на велосипеде. В результате ДТП, к счастью, никто серьезно не пострадал, горожанину оказали медицинскую помощь на месте.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #автомобиль #кладбище #мать #сын #курск

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров