Россияне рассказали, как длинные выходные в мае могут повлиять на доходы

Большинство жителей России уверены, что их доход не изменится от продления майских выходных, треть россиян думают, что их заработок сократится.

Большинство жителей России уверены, что их доход не изменится от продления майских выходных, треть россиян думают, что их заработок сократится.

Опрос показал, что 46% россиян желают, чтобы длинные выходные в мае были каждый год, но 57% высказались против этой идеи, если придется пожертвовать новогодними каникулами.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

Специалисты выяснили, что 9,6% опрошенных надеются на рост дохода в мае. Около 56% рассказали, что длинные выходные никак не повлияют на их заработок. Еще 33,8% респондентов выразили опасения, что их финансовое положение может ухудшиться в мае.