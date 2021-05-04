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8:47   4 Мая 2021
Общество

Россияне рассказали, как длинные выходные в мае могут повлиять на доходы

Россияне рассказали, как длинные выходные в мае могут повлиять на доходы

Большинство жителей России уверены, что их доход не изменится от продления майских выходных, треть россиян думают, что их заработок сократится.

Опрос показал, что 46% россиян желают, чтобы длинные выходные в мае были каждый год, но 57% высказались против этой идеи, если придется пожертвовать новогодними каникулами.Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование онлайн-платформы Webbankir.

Специалисты выяснили, что 9,6% опрошенных надеются на рост дохода в мае. Около 56% рассказали, что длинные выходные никак не повлияют на их заработок. Еще 33,8% респондентов выразили опасения, что их финансовое положение может ухудшиться в мае.

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