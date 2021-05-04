Министр финансов Колумбии покинул занимаемый пост

Министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья вместе со своим заместителем Хуаном Альберто Лондоньо покинули занимаемые посты. Причиной этому стали последствия налоговой реформы.

Министр финансов Колумбии Альберто Карраскилья вместе со своим заместителем Хуаном Альберто Лондоньо покинули занимаемые посты. Причиной этому стали последствия налоговой реформы.

Оба чиновника стали создателями противоречивой налоговой реформы. Она подверглась сильной критике в стране. Согласно плану, проведение этой реформы должно было позволить спасти экономику Колумбии от последствий коронавирусной пандемии. Также планировалось собрать 2,4% ВВП в 2022 году. Об этом сообщает издание Marca Claro.

Новая реформа предполагала рост налогов на пропан и бензин для среднего класса. Однако предложение было раскритиковано профсоюзами.