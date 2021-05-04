Пентагон возмутился нехваткой информации о военных учениях России

Российские власти не проявляют необходимую зеркальность в предоставлении сведений о проведении военных учений, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Российские власти не проявляют необходимую зеркальность в предоставлении сведений о проведении военных учений, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби сообщил корреспондентам о военных учениях НАТО Defender Europe 21. Завершая речь он объяснил, что озвученное и называется "прозрачностью" — сообщать о том, "что делает министерство обороны США". Именно этого, по его словам, не хватает Москве.

"Вы устанете слушать от меня про Defender Europe, потому что я продолжу говорить о том, что мы делаем. Это называется прозрачность. Это прекрасно. И мы не получаем этого от Москвы", — сообщил политик, передает ТАСС.

Военные учения на Аляске Northern Edge 2021 стартовали с участием 15 тыс. военных из 240 различных летательных устройств в понедельник, 3 мая. Согласно информации пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, в учениях задействованы ВМС и Корпуса морской пехоты, Сухопутные войска, Theodore Roosevelt, американские служащие BBC, а также корабли его сопровождения.