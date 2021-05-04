Жертвами обрушения метромоста в Мехико стали 15 человек

Метромост и поезд, которые по нему передвигался, рухнули в Мехико. В результате происшествия погибло 15 человек.

Метромост и поезд, которые по нему передвигался, рухнули в Мехико. В результате происшествия погибло 15 человек.

На место происшествия выехал мэр мексиканской столицы Клаудиа Шейнбаум. О происшествии она сообщила на своей странице в социальной сети Twitter. Глава города рассказала, что инцидент произошел на линии 12. На фото, которые появились Сети, видно, что пролет моста рухнул. В него упало два вагона поезда.

Согласно данным местных СМИ, около 15 человек стали жертвами происшествия. 80 граждан получили травмы различной степени тяжести. Об обстоятельствах происшествия пока не сообщается.