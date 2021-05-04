МВД сообщило о причинах аннулирования российского гражданства

Ведомство сообщило, что с начала 2020 по сегодняшний день около 280 человек были лишены полученного ранее российского гражданства.

Ведомство сообщило, что с начала 2020 по сегодняшний день около 280 человек были лишены полученного ранее российского гражданства.

Иностранцы могут быть лишены российского гражданства, если во время его получения предоставили ложные данные о себе, либо целью приобретения паспорта РФ стала реализации деятельности, которая несет угрозу для основ конституционного строя страны. Этой информацией с ТАСС поделился пресс-центр МВД России.

"Решение о приобретении гражданства РФ подлежит отмене в случае, если будет установлено, что данное решение принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений, а также если заявитель не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством РФ для граждан РФ, а целью приобретения гражданства России являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя РФ", — cообщил собеседник.

Он добавил, что факт об использовании ложных документов или предоставление недостоверной информации устанавливается в судебном порядке. В таких случаях гражданство РФ считается аннулированным.

МВД сообщило, что с 2020 года по сегодняшний день примерно 280 человек были лишены приобретенного российского гражданства, а всего в прошлом году гражданами России стало больше 656 тысяч человек.