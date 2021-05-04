Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:25   4 Мая 2021
Общество

Появление одуванчика и мяты на дачном участке может обернуться штрафом

Появление одуванчика и мяты на дачном участке может обернуться штрафом

Не уничтожающим сорняковые растения дачникам, среди которых одуванчик лекарственный, и мята полевая, грозит административный штраф.

Согласно закону, штраф можно получить за нарушение правил борьбы с опасными вредителями, возбудителями болезней растений и сорняками. Список сорных растений составило правительство РФ. В него вошли борщевик Сосновского, мята полевая, одуванчик лекарственный, ромашка пахучая и другие растения. Об этом рассказала юрист компании "Генезис" Татьяна Мацукова.

Нарушением будет считаться как использование зараженных семян, так и не применение химикатов для борьбы с сорняками или уборка руками. Дачник может получить предупреждение или штраф до 500 рублей, должностных лиц могут наказать штрафом до 1 тыс. рублей, а юрлицо — до 10 тыс. рублей. Об этом информирует РИА Новости.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#штрафы #огород #дачники

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров