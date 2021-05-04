The National Interest отметил главные преимущества советских авианосцев "Киев"

Американский специалист Кайл Мизоками назвал преимущества советских авианосцев класса "Киев", которые были созданы в период с 1975 по 1987 года.

Американский специалист Кайл Мизоками назвал преимущества советских авианосцев класса "Киев", которые были созданы в период с 1975 по 1987 года.

У каждого из кораблей на борту находилось восемь противокорабельных ракет с дальностью поражения в 341 милю (почти 550 км). Также они несли фугасную или ядерную боеголовку мощностью 350 килотонн, пишет журнал The National Interest.

Корабли имели 40 ракет морской версии ЗРК 9К33 "Оса" и восемь 30-миллиметровых радарных орудий АК-630 для защиты от приближающихся ракет противника. В составе авианосцев также были два комплекта 76-миллиметровых орудий двойного назначения, две противолодочные реактивные системы залпового огня РБУ-6000 и десять противолодочных торпед.

После распада СССР Россия не могла финансово содержать корабли "Киев". Списания удалось избежать только одному. Судно в итоге продали Индии.