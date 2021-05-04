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8:06   4 Мая 2021
Политика

The National Interest отметил главные преимущества советских авианосцев "Киев"

The National Interest отметил главные преимущества советских авианосцев "Киев"

Американский специалист Кайл Мизоками назвал преимущества советских авианосцев класса "Киев", которые были созданы в период с 1975 по 1987 года.

У каждого из кораблей на борту находилось восемь противокорабельных ракет с дальностью поражения в 341 милю (почти 550 км). Также они несли фугасную или ядерную боеголовку мощностью 350 килотонн, пишет журнал The National Interest.

Корабли имели 40 ракет морской версии ЗРК 9К33 "Оса" и восемь 30-миллиметровых радарных орудий АК-630 для защиты от приближающихся ракет противника. В составе авианосцев также были два комплекта 76-миллиметровых орудий двойного назначения, две противолодочные реактивные системы залпового огня РБУ-6000 и десять противолодочных торпед.

После распада СССР Россия не могла финансово содержать корабли "Киев". Списания удалось избежать только одному. Судно в итоге продали Индии.

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#киев #корабль #авианосец #ссср

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