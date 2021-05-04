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7:44   4 Мая 2021
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как провести майские праздники в пандемию

Роспотребнадзор рассказал, как провести майские праздники в пандемию

Безопаснее для здоровья провести майские праздники за городом, сообщил Роспотребнадзор.

В условиях пандемии коронавируса лучшим решением для времяпровождения станет отдых за городом или на даче. Прогулки на свежем воздухе в кругу семьи не несут рисков заразиться коронавирусом.

"Стоит подумать об ограничении контактов. Если вы все же решили пригласить гостей, не забывайте надевать маску", — рекомендуют в Роспотребнадзоре.

Места большого скопления людей являются нежелательными. Кроме этого, не рекомендуется ходить в гости, чтобы не заболеть.

Напомним, что период отдыха в мае 2021 года продлится до 10-го числа. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

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#роспотребнадзор #общество #пандемия

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