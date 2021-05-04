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7:27   4 Мая 2021
Общество

Пять регионов России превысили порог заболеваемости ОРВИ

Пять регионов России превысили порог заболеваемости ОРВИ

Роспотребнадзор сообщил о превышении порога заболеваемости ОРВИ в пяти российских регионах.

Ведомство делится этой информацией у себя на сайте. Один субъект отличился превышением недельного порога заболеваемости гриппом и ОРВИ у детей, возраст которых не достигает двух лет. В другом регионе зарегистрировано превышение среди детей от трех до шести лет.

Показатель выше среднего эпидемиологического порога в возрастных группах от семи до 14 лет зафиксирован в одном субъекте РФ. Эпидемиологический порог среди подростков, которые старше 15 лет, превышен в 17 российских регионах.

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#эпидемия #болезнь #грипп #орви

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