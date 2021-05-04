Отток сельских жителей в города впервые остановился за 20 лет в России

С 2000 года в России впервые остановился отток населения из сел в города.

С 2000 года в России впервые остановился отток населения из сел в города.

В 2020 году эксперты получили данные, которые гласят, что население все еще покидает села, хоть и слабо.

Исследование Россельхозбанка, которое есть у "РГ", сообщает, что отток сельского населения в этом году сменился на прирост в более чем 10 тысяч человек.

Эксперты банка полагают, что это только начало. Привлекательность сельской жизни будет поддерживаться инвестиционной привлекательностью агробизнеса и развитием отраслей смежных с АПК и созданием социальной инфраструктуры.

Все эти процессы должны развиваться одновременно. Один из них может стать катализатором прироста населения в селах.

Специалисты сообщили, что дополнительным фактором миграции служит укрепление сел, которые расположены недалеко от городов. Улучшение транспортной инфраструктуры является еще одним условием для прироста сельского населения, ведь есть люди, которые работают в городе, а живут за его чертой. Такие жители все равно считаются сельскими.

Агротуризм может стать еще одним стимулом, ведь в селах станут появляться новые рабочие места, а фермеры получат дополнительную возможность для заработка.