Украинский политик спрогнозировал потерю аграрного потенциала в стране

Украина в скором будущем может лишиться аграрного потенциала, как однажды она потеряла промышленный, заявил руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Украина в скором будущем может лишиться аграрного потенциала, как однажды она потеряла промышленный, заявил руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Верховная рада приняла закон, исключающий некоторые нормы из Земельного кодекса. Кроме того, законопроект расширяет возможности для иностранных граждан на приобретение земель в стране. Речь идет об отмене нормы, которая обязует согласовывать сделку с кабинетом министров. Во время чтения за нововведения проголосовали 284 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Золотарев отметил, что некоторые представители власти обещают, что земля преобразится с появлением новых собственников. Однако он напомнил, что четверть века назад говорили аналогичное о владельцах промышленных предприятий.

"И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный… То, что нам сейчас предлагают по рынку сельхозземли, мы получим латифундизацию", — прокомментировал экспертв в разговоре со спикером телеканалу КРТ

По словам политика, никто не задумывается о социальной составляющей территорий. В результате реформы возникнет риск, что украинцы станут "лишними людьми", подчеркнул Золотарев. Принятие этого закона являлось одним из главных требований МВФ для предоставления новой кредитной программы Украине.