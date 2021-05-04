Армия США начала крупные военные учения на Аляске

Военные учения на Аляске Northern Edge 2021 стартовали с участием 15 тыс. военных из 240 различных летательных устройств в понедельник, 3 мая.

Военные учения на Аляске Northern Edge 2021 стартовали с участием 15 тыс. военных из 240 различных летательных устройств в понедельник, 3 мая.

Согласно информации пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, в учениях задействованы ВМС и Корпуса морской пехоты, Сухопутные войска, Theodore Roosevelt, американские служащие BBC, а также корабли его сопровождения.

"(Учения. — Прим. ред.) сосредоточены на высококлассной реалистичной подготовке бойцов для развития и улучшения совместного оперативного взаимодействия и повышения боеготовности", — уточнил Кирби.

Ранее сообщалось, о многочасовом полете самолета ВВС США RC-135V вблизи границ России на Дальнем Востоке. Воздушное судно поднялось с авиабазы Эйлсон на Аляске и двигалось по курсу юго-восточного побережья Камчатки.