Коллективный иммунитет к коронавирусу вряд ли будет сформирован в США

Газета The New York Times сообщила, ссылаясь на мнения экспертов, что США вряд ли сформируют коллективный иммунитет к коронавирусу из-за большой вариации инфекции и низкой

Газета The New York Times сообщила, ссылаясь на мнения экспертов, что США вряд ли сформируют коллективный иммунитет к коронавирусу из-за большой вариации инфекции и низкой

Газета The New York Times сообщила, ссылаясь на мнения экспертов, что США вряд ли сформируют коллективный иммунитет к коронавирусу из-за большой вариации инфекции и низкой доли граждан, которые хотят вакцинироваться.

Газета утверждает, что минимум 30% американцев не хотят прививаться препаратом от коронавируса. Эксперты утверждают, что для создания коллективного иммунитета к британскому штамму необходимо минимум 80% всех людей, у которых есть антитела.

Издание говорит, что такие данные относительны, потому что США открыты к другим странам мира, а полная победа над пандемией требует сильный иммунитет у всего человечества. Также высокий средний уровень иммунитета не показывает настоящее положение дел в разных регионах США.

Газета утверждает, что в результате коронавирус, возможно никогда не будет полностью побежден, а приобретет статус сезонного заболевания.