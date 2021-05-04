4:46 4 Мая 2021Общество
Власти Дании приняли решение отказаться от вакцины Johnson & Johnson
Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от использования препарата против коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J).
Управление здравоохранения Дании приняло решение отказаться от использования препарата против коронавируса компании Johnson & Johnson (J&J).
Министр здравоохранения Магнус Хеунике рассказал об этом представителям парламентских партий. Такое решение было связано из-за случаев образования "необычных тромбов" после введения вакцины американского производства в организм человека. Этот препарат будет исключен из программы по вакцинации в Дании. Об этом сообщает телеканал TV2.
Управление здравоохранения в Дании в апреле уже отказалось от использования вакцины AstraZeneca. Причиной стало образование тромбов. Однако вакцина до сих пор считается одобренной.