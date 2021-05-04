Сент-Винсент и Гренадины могут закупить российскую вакцину "Спутник V"

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес сообщил о намерении приобрести партию препарата "Спутник V" из-за недоверия местных жителей к товару AstraZeneca.

Премьер-министр Сент-Винсента и Гренадин Ральф Гонсалвес сообщил о намерении приобрести партию препарата "Спутник V" из-за недоверия местных жителей к товару AstraZeneca.

Власти государства в Карибском море желают закупить российскую вакцину от коронавирусной инфекции. По словам руководителя страны, планы сформированы на почве нежелания местных граждан использовать лекарство британско-шведской компании AstraZeneca.

Жители государства в Северной Америке критично настроены к вакцине английского производства из-за участившихся случаев свертывания крови и образования тромбов, а также летальных исходов у привившихся, заявил руководитель страны в эфире местной радиостанции WE FM.

По словам Гонсалвеса, срок хранения препарата AstraZeneca истекает в конце мая. Поэтому его планируют отдать другим странам Карибского бассейна. Глава правительства добавил, что написал российским властям относительно вакцины и уже получил предложение о покупке.