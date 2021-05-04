Эксперимент с голоданием закончился гибелью российского блогера в Абхазии

Российский видеоблогер Виталий Выграновский в течение месяца не ел и не пил. О своем самочувствии он рассказывал на своем канале YouTube.

Российский видеоблогер Виталий Выграновский в течение месяца не ел и не пил. О своем самочувствии он рассказывал на своем канале YouTube.

В своем последнем видео сорокалетний Выграновский рассказал, что у него была давняя мечта провести подобный эксперимент на собой. Мужчина рассказал, что уже на десятый день ему стало плохо и он принял решение отправиться в Абхазию. Там он и скончался.

Блогер рассказывал, что на 20-й день он почувствовал, как его организм полностью очистился. Однако передвигаться он мог только по дому. На 30-й день у мужчины поднялась температура. Еще через пять дней он стал ощущать предсмертное состояние. Однако это его не остановило и Выграновский продолжил голодать. О происшествии сообщает Telegram-канал "Двач/Ньюсач".

После новости о смерти пользователи социальной сети ВКонтакте начали писать комментарии о глупом истязании себя. Некоторые люди отметили, что Выграновский мог создать семью и уделить внимание по-настоящему важным вещам.