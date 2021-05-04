Россиянам рассказали, как выплатить кредит без штрафов банка

Российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочно погасить кредит без комиссий и дополнительных платежей с 2011 года.

Российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочно погасить кредит без комиссий и дополнительных платежей с 2011 года.

При отсутствии пункта о досрочном погашении кредита в договоре, клиент банка должен за 30 дней сообщить о намерении погасить его досрочно. Некоторые банки придумывают штрафы за нарушения договора. Об этом рассказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.

По словам юриста компании "Позиция Права" Егора Редина, банки не имеют права отказывать клиенту в досрочном погашении кредита. Если сотрудник банка отклоняет просьбу о погашении, важно попросить у него обоснование в письменном виде. При штрафе клиенты могут оспорить решение организации. Для этого нужно написать заявление с требованием вернуть комиссию или штраф, ссылаясь на статью 809 ГК РФ или подать в суд. Об этом информирует агентство "Прайм".