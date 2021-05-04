Джо Байден увеличил лимит на прием беженцев в США до 62,5 тыс. человек

Лимит на прием беженцев в США увеличен в этом финансовом году до 62,5 тысячи человек. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Лимит на прием беженцев в США увеличен в этом финансовом году до 62,5 тысячи человек. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

На это решение повлияло давление демократов. В заявлении Байдена говорится, что это изменит исторически низкое число приема беженцев в 15 тыс., которое установили в прошлой администрации. Глава Белого дома отметил, что эта цифра не отражает ценностей США, которые поддерживают беженцев.

Байден заявил, что целью остается повысить прием беженцев до 125 тыс. ежегодно. По его словам, этого показателя США достигнут в следующем финансовом году, который начнется с октября.