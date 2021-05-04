Пушков ответил повторяющему за Блинкеном главе МИД Великобритании

Если власти Британии изменят свою политику и откажутся от русофобии, то тогда возможно улучшение отношений. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Если власти Британии изменят свою политику и откажутся от русофобии, то тогда возможно улучшение отношений. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков ответил на слова министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба, который ранее заявил, что будущие отношения между двумя странами зависят от поведения России. Об этом Пушков написал в своем аккаунте в Twitter.

По словам сенатора, главе британского МИД можно вернуть его же условие. Пушков также отметил, что Рааб слово в слово копирует заявление Блинкена, сообщавшего о том, что США желают выстраивать более стабильные и предсказуемые отношения с РФ, без эскалации, но Соединенные Штаты будут наблюдать за политикой России.