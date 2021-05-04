Ученые назвали Бразилию страной по выведению новых штаммов у коронавируса

Бразилия стала "идеальной лабораторией" по выведению новых штаммов коронавируса. Это связано с неконтролируемым распространением болезни.

Бразилия стала "идеальной лабораторией" по выведению новых штаммов коронавируса. Это связано с неконтролируемым распространением болезни.

С таким заявлением выступил профессор медицинского факультета Университета Сан-Паулу Доминго Альвес. По его словам, пандемия на территории страны продолжает оставаться безконтрольной со стороны властей.

"Уже известный список новых штаммов — лишь вершина айсберга, их должно быть намного больше", — сказал Альвес.

Он отметил, что на сегодняшний день в Бразилии складывается "идеальный шторм" из-за отсутствия должного санитарного контроля и высокого уровня заболеваемости. Также эксперт сообщил об опасности амазонского штамма из города Манаус. По его вине в группу риска начали входить более молодые люди.