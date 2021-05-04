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1:10   4 Мая 2021
Общество

Неизвестные нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста в США

Неизвестные нарисовали свастику на мемориале памяти жертв Холокоста в США

Мемориал жертвам Холокоста пополнился рисунком с изображением нацистской свастики, сообщили правоохранительные органы.

Правоохранительные органы города Портленд заявили о появлении изображения в понедельник, 3 мая. Они также отметили, что на памятном месте обнаружены и другие граффити, которые были нарисованы баллончиком.

Ранее сообщалось, что изображения, в которых нет признаков экстремизма, не будут закрашивать в Северной столице до конца зимы. На сегодняшний день комитеты по градостроительству и молодежной политики работают над созданием помещений и оборудования в Петербурге для уличных художников.

Руководство намерено в ближайшее время внести поправки в закон об официальном разрешении уличного искусства, а также дополнить актуальные изменения в области экологии. Темы обсуждались на форуме "Устойчивое развитие" в Санкт-Петербурге.

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