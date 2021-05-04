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0:56   4 Мая 2021
Общество

"Методы Третьего рейха": съемочную группу российского фильма внесли в "Миротворец"

"Методы Третьего рейха": съемочную группу российского фильма внесли в "Миротворец"

Творческий коллектив фильма "Пункт пропуска" оказался в списке украинского сайта за работу на территории Крыма. Об этом рассказал автор сценария Иван Соловьев.

Соловьев заявил, что считает такой способ наказания явным проявлением слабости и неспособностью к адекватному восприятию реальности. Он также отметил, что видит наложение украинских запретов на художественные произведения и запугивание деятелей культуры, схожими с методами Третьего рейха, когда сжигалось огромное количество книг, поскольку они не вписывались в "правду" замешанных.

Сценарист добавил, что в базу попали режиссер Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, народный артист России Эммануил Виторган, заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и другие молодые артисты, передает РИА Новости.

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