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0:24   4 Мая 2021
Общество

Мелинда и Билл Гейтс приняли решение развестись после 27 лет брака

Мелинда и Билл Гейтс приняли решение развестись после 27 лет брака

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил о разводе со своей супругой Мелиссой Гейтс после 27 лет совместной жизни.

После длительных размышлений и работы над отношениями было принято решение о прекращении брака. Об этом говорится в совместном заявлении Гейтсов, которое опубликовано в соцсети Twitter.

В сообщении говорится, что за время брака были воспитаны три замечательных ребенка и создан благотворительный фонд, который помогает многим людям в мире. Отмечается, что пара не видит дальнейшего роста вместе.

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#брак #развод #билл гейтс

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