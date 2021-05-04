Мелинда и Билл Гейтс приняли решение развестись после 27 лет брака

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил о разводе со своей супругой Мелиссой Гейтс после 27 лет совместной жизни.

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил о разводе со своей супругой Мелиссой Гейтс после 27 лет совместной жизни.

После длительных размышлений и работы над отношениями было принято решение о прекращении брака. Об этом говорится в совместном заявлении Гейтсов, которое опубликовано в соцсети Twitter.

В сообщении говорится, что за время брака были воспитаны три замечательных ребенка и создан благотворительный фонд, который помогает многим людям в мире. Отмечается, что пара не видит дальнейшего роста вместе.