Bulgarian Military: симметричный ответ РФ в адрес ЕС понравился не всем

Ответные меры Москвы, на введенные в марте санкции против шести граждан РФ, не понравились Западу, однако Россия должна и дальше, не сомневаясь, ограничивать на своей территории деятельность лиц, уличенных в нарушениях прав человека.

Ответные меры Москвы, на введенные в марте санкции против шести граждан РФ, не понравились Западу, однако Россия должна и дальше, не сомневаясь, ограничивать на своей территории деятельность лиц, уличенных в нарушениях прав человека.

Такое мнение высказывает автор материала, опубликованного болгарским изданием Bulgarian Military, комментируя принятое Россией в конце апреля решение о запрете въезда восьми представителям официальных структур Евросоюза.

Напомним, под ответные российские санкции попали глава прокуратуры Берлина Йорг Раупах, председатель Европейского парламента Давид Мария Сассоли, заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей и толерантности Вера Юрова, член французской делегации в ПАСЕ Жак Мэр, председатель латвийского Национального совета по электронным СМИ Иварс Аболиньш и руководитель Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш, директор эстонского Языкового департамента Ильмар Томуск и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности FOI (шведского Исследовательского института тотальной обороны) Оса Скотт.

Как заявили в Москве, эти санкции против граждан стран-членов Евросоюза были введены в ответ на принятые Советом Европы 2 и 22 марта ограничительные меры, под которые попали шестеро граждан РФ.

При этом в российском Министерстве иностранных дел РФ подчеркнули, что санкции Запада воспринимаются российской сторонок как откровенный вызов самостоятельности внешней и внутренней политики Москвы. И в ответ на этот вызов Москва сочла необходимым ответить симметрично, введя соответствующие меры против европейских политиков.

Как отмечает болгарский автор статьи, перевод которой приводит издание «ПолитРоссия», это решение Москвы не понравилось очень многим в Европе.

Например, в Германии уже заявили, что не согласны с российскими санкциями, под который попал главный прокурор Берлина.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал контрсанкции Москвы неприемлемыми, юридически необоснованными, и якобы посягающими на права человека.

С похожим заявлением выступил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен, который поспешил высказать свое мнение, несмотря на то, что ограничения Москвы пока не затронули никого из американских граждан.

Как говорится в материале Bulgarian Military, в очередном дипломатическом противостоянии России и Евросоюза, европейская сторона уже проиграла. И наиболее четко несостоятельность позиции Запада обозначил российский журналист и телеведущий Владимир Соловьев, по словам которого Европа и США – это последние собеседники, с которыми можно обсуждать права человека и их нарушения, так как у них просто нет никакого морального права даже просто говорить об этом.

Как отмечает болгарский журналист, ироничное и справедливое замечание Соловьева указывает на то, что ни Евросоюз и Соединенные Штаты Америки не являются образцами в соблюдении прав человека.

Например, Запад никак не реагирует на то, что членом постоянной делегации Украины в ПАСЕ является Алексей Гончаренко – человек, непосредственно причастный к трагическим событиям 2 мая 2014 года в Одессе, и который должен ответить за перед законом за гибель десятков людей. Также Запад проигнорировал убийство украинского писателя и журналиста Олеся Бузины, совершенное в Киеве в 2015 году – по этому поводу против Украины не были введены санкции, а именем Олеся Бузины не было названо ни одного закона, отмечает автор статьи.

В ответ на такие очевидные двойные стандарты Запада, Россия должна изменить свое миролюбивое поведение – она должна перехватить инициативу и принудить Украину, Евросоюз и Соединенные Штаты Америки к действительному уважению и соблюдению прав человека. И в первую очередь, Москва должна, не стесняясь, вводить санкции против людей, виновных в нарушениях прав человека, подчеркивает болгарский автор.