Политический курс Соединенных Штатов Америки по отношению к внутренней оппозиции и к оппозиции в других странах весьма противоречив.

Политический курс Соединенных Штатов Америки по отношению к внутренней оппозиции и к оппозиции в других странах весьма противоречив.

Но это в беседе с газетой «Взгляд» указал политолог-американист Малек Дудаков, который обратил внимание на то, как американские либеральные элиты закручивают гайки по отношению к людям, арестованным по делу о январской атаке на Капитолий, и при этом они продолжают учить другие страны тому, как им взаимодействовать с собственной оппозицией.

Администрация президента США Джо Байдена принимает достаточно жесткие меры ко всем несогласным с деятельностью Демократической партии, например, она раздает контракты компаниям, которые занимаются мониторингом социальных сетей, вылавливая онлайн-экстремистов. При этом после январских событий, когда митингующие ворвались в Капитолий, под стражей остается более 400 человек, десяткам из которых грозят длительные тюремные сроки – вплоть до 20 лет заключения.

«Их содержат в очень плохих условиях. По сути, с ними обращаются, как с террористами – сажают в одиночные камеры и препятствуют общению с адвокатами», – рассказал Дудаков.

По словам эксперта, Соединенные Штаты ведут себя очень лицемерно, постоянно проявляя серьезное беспокойство о судьбах протестующих в других странах.

То есть американские элиты рукоплещут протестам, проходящим в странах Евразии, но при этом совсем по-другому относятся к сторонникам бывшего президента США Дональда Трампа, если те выходят на улицы, выражая сомнение в итогах выборов, подчеркнул политолог.

«В этой связи США стоило бы в первую очередь следовать базовым принципам демократии и соблюдать права человека в своей стране, прежде чем поучать другие государства», — заявил Дудаков.

В заключение эксперт-американист напомнил, что, несмотря на оды, которые Джо Байдену поют американские либеральные СМИ, рейтинг 46-го президента США не превышает 54%, в то время как его деятельность не одобряет более 42% американцев, то есть внутри американского общества наблюдается явное социальное брожение.