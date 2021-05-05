Пушков: США не хотят ничего менять в отношениях с РФ, а значит стабилизации не будет

Никаких сдвигов в позиции США по отношению к России не предвидится, так как, по мнению Вашингтона, стабилизация отношений зависит от Москвы.

Никаких сдвигов в позиции США по отношению к России не предвидится, так как, по мнению Вашингтона, стабилизация отношений зависит от Москвы. А раз американцы не намерены ничего менять в своей политике, то и от предстоящих переговоров на высшем уровне можно не ждать прорыва.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что американский президент Джо Байден на предстоящей встрече с российским лидером Владимиром Путиным намерен обсудить стабилизацию отношений с РФ.

По мнению члена Совета Федерации, председателя комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, вопрос заключается в том, что именно Джо Байден считает основой стабилизации российско-американских отношений.

«Если на основе сохранения и расширения санкций США против России, то стабилизации не будет, ибо каждый новый раунд санкций — это мощный удар по стабильности отношений», — отмечает Пушков.

Антироссийские действия США уже привели к отзыву посла РФ из Вашингтона в Москву, а также к тому, что Россия предложила и американскому послу отправиться на родину поразмышлять о будущем двусторонних отношений с РФ.

Ни к какой стабилизации перейти не удастся, если американский президент говорит о ней, рассчитывая продолжать пропагандистские атаки на Россию и свои абсурдные обвинения в адрес Москвы в попытках подорвать демократию в США и других западных странах, а эту чушь в очередной раз повторила экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, занимающая одну из ведущих позиций в Демократической партии, отметил Пушков.

Также стабилизация будет невозможна, если Байден собирается выстраивать ее на основе отказа Москвы от поддержки Сирии и Донбасса.

Напротив, для того, чтобы стабилизация отношений Москвы и Вашингтона стала возможной, сами США должны как минимум отказаться от антироссийских санкций и от привычки выдвигать России условия и ультиматумы.