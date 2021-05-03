Россия и Венесуэла возобновили прямые авиарейсы

Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение между странами. Об этом рассказал министр туризма Венесуэлы Али Падрон.

Россия и Венесуэла возобновили прямое авиасообщение между странами. Об этом рассказал министр туризма Венесуэлы Али Падрон.

На своей странице в социальной сети Twitter он написал, что в страну при условии соблюдения всех протоколов санитарной безопасности в понедельник прилетел первый рейс. Самолет авиакомпании Conviasa совершил полет по маршруту Каракас — Москва.

Падрон отметил, что на борту самолета находилось 90 пассажиров. В том числе это блогеры, инвесторы и журналисты.

Ранее минтуризма Венесуэлы заявляло, что структура разрабатывает два маршрута: Нуэва-Эспарта — Москва и Каракас — Москва. Полеты авиакомпанией Conviasa могут быть также использованы и для коммерческих целей.