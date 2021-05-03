Первая репетиция парада Победы прошла в Симферополе

Первая репетиция парада Победы, который состоится 9 мая, прошла вечером в понедельник в Симферополе.

Первая репетиция парада Победы, который состоится 9 мая, прошла вечером в понедельник в Симферополе.

Парадные расчеты из мужчин и женщин прошли по центру города. В репетиции также приняла участие военная техника, колоннами проехали бронетранспортеры, ЗРК С-400, и "Град". Об этом сообщили в министерстве внутренней политики, информации и связи республики.

Следующие этапы подготовки к параду Победу в Симферополе пройдут вечером 5 и 7 мая. На это время будут перекрыты проспект Кирова и прилегающие улицы в центре. Об этом информирует РИА Новости.