Власти Чехии планируют отменить обязательное ношение респираторов

Правительство Чехии с 10 мая из-за улучшения обстановки с коронавирусом решило отменить обязательное повсеместное ношение респираторов.

Правительство Чехии с 10 мая из-за улучшения обстановки с коронавирусом решило отменить обязательное повсеместное ношение респираторов.

Ношение респираторов сохранится в местах с большим скоплением людей, а также во внутренних помещениях. Страна возвращается к режиму прошлой осени. Маски или респираторы также необходимо носить в общественном транспорте и на остановках. Об этом рассказал глава минздрава Петр Аренбергер на пресс-конференции.

С 10 мая вернуться к работе все еще закрытые магазины при условии присутствия в помещении не более одного человека на 15 квадратных метров. Откроются различные предприятия, детсады и школы в шести краях страны и в столице.