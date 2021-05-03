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22:50   3 Мая 2021
Общество

Власти Чехии планируют отменить обязательное ношение респираторов

Власти Чехии планируют отменить обязательное ношение респираторов

Правительство Чехии с 10 мая из-за улучшения обстановки с коронавирусом решило отменить обязательное повсеместное ношение респираторов.

Ношение респираторов сохранится в местах с большим скоплением людей, а также во внутренних помещениях. Страна возвращается к режиму прошлой осени. Маски или респираторы также необходимо носить в общественном транспорте и на остановках. Об этом рассказал глава минздрава Петр Аренбергер на пресс-конференции.

С 10 мая вернуться к работе все еще закрытые магазины при условии присутствия в помещении не более одного человека на 15 квадратных метров. Откроются различные предприятия, детсады и школы в шести краях страны и в столице.

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#чехия #пандемия #коронавирус

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