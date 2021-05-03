Пушков прокомментировал условия улучшения отношений США и России

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о диалоге американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о диалоге американского президента Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным.

Представитель Соединенных Штатов Америки заявил о желании руководителя своей страны обсудить стабилизацию отношений между Вашингтоном и Москвой. В свою очередь, Пушков отметил невозможность улучшения отношений при сохранении антироссийских санкций.

"Вопрос в том, на какой основе Байден видит такую стабилизацию", — задался вопросом Пушков в Telegram.

Пушков подчеркнул, что расширение ограничений, направленных против России, является серьезным ударом по стабильности отношений конфликтующих сторон. Он посоветовал воздержаться от последующей пропаганды, атак и обвинений России, а также требований руководства США изменить российскую политику, касающуюся Сирии и Донбасса.