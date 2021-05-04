Украина может остаться без газа и погрузиться в «тарифный майдан»

Осенью 2021 года Украина рискует столкнуться с новым испытанием – тарифным майданом – и тогда президенту Владимиру Зеленскому придется выбирать между интересами собственного народа и деньгами Запада.

Осенью 2021 года Украина рискует столкнуться с новым испытанием – тарифным майданом – и тогда президенту Владимиру Зеленскому придется выбирать между интересами собственного народа и деньгами Запада.

Об этом в беседе с газетой «Взгляд» рассказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя предупреждение главы «Укртеплокоммунэнерго» Арсения Блащука о том, что из-за изменения правил игры на газовом рынке украинцы могут уже к концу мая остаться без отопления и горячей воды.

Как объясняет украинское издание «Обозреватель», 20 мая 2021 года заканчивается срок действия ПСО (Положения о наложении социальных обязательств), согласно которому украинская Национальная акционерная компания «Нафтогаз» была должна придерживаться установленного тарифа, продавая газ поставщикам коммунальных услуг. В дальнейшем условия покупки газа будут определяться рынком, а это грозит коллапсом всей коммунальной системе Украины.

«После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление? А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами, еще и купить газ. Отопительного сезона может и не быть», – приводит «Обозреватель» слова Блащука.

Таким образом, уже к концу мая облгазы могут отключить поставки газа и оставить жителей Украины без горячей воды, а если ситуация не изменится к осени – к началу отопительного сезона – стране грозит кризис. Люди, осознавая, что они не смогут пережить зиму без отопления, еще осенью устроят в стране «тарифный майдан», уверен сотрудник «Укртеплокоммунэнерго». И единственный способ для государства избежать такого неблагоприятного сценария, по мнению Блащука, эти списать долги, которых накопилось 51,3 миллиарда гривен, и компенсировать населению разницу между пока еще действующими тарифами и рыночными ценами, которые установятся после отмены ПСО.

Однако, как объяснил газете «Взгляд» Игорь Юшков, эти меры не решат фундаментальных проблем Украины, которые заключаются в том, что у местного населения нет возможности заработать достаточно денег, чтобы своевременно оплачивать газ, горячую воду и отопление.

«Новая задолженность за ЖКУ, которая растет с 2014 года, формируется не за счет алкоголиков, которые не хотят платить, а за счет украинцев, которые физически не могут столько платить. Многие переходят с газа на альтернативные источники энергии – на баллоны или даже дрова. Пока доходы украинцев не вырастут, придется регулярно проводить подобные амнистии по задолженности», — говорит Юшков.

При этом украинские власти по-прежнему не интересуются проблемами своих граждан, а настроены продолжать выполнять условия Международного валютного фонда в надежде на получение обещанных траншей.

И, что интересно, этот процесс – приведение тарифов на газ к рыночному уровню, то есть к завышенным ценам, по которым газ на Украину импортируется из Европы – выгоден не только поставщикам голубого топлива, но и внутренним производителям, включая и «Нафтогаз», добавил Юшков в заключение.