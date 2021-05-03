Слуцкий заявил о возможном "ковидном занавесе" между Россией и Евросоюзом

Депутат ГД Леонид Слуцкий заявил, что предложение по разрешению на въезд вакцинированным одобренными Евросоюзом вакцинами иностранцам ведет к появлению "ковидного занавеса".

Депутат ГД Леонид Слуцкий заявил, что предложение по разрешению на въезд вакцинированным одобренными Евросоюзом вакцинами иностранцам ведет к появлению "ковидного занавеса".

Глава комитета по международным делам в беседе с РИА Новости заявил, что если будут действительно введены такие меры, они поспособствуют установлению своеобразного "ковидного занавеса". По крайней мере, речь идет о некотором периоде.

Предлагаемый жесткий список вакцин для допуска в ЕС является элементом манипулирования. Это помогает продвижению препаратов определенных марок на мировые рынки, заявил депутат. По его мнению, речь идет о европейской "фармцензуре".

Накануне Еврокомиссия впервые с начала пандемии рекомендовала странам ЕС смягчить введенные ограничения на въезд иностранных туристов. Послабления коснуться привитых туристов, а также жителей стран с благополучной обстановкой.