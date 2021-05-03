Кедми: Россия должна отвечать на провокации по правилам политической драки

Ответные удары в политической «драке» наносятся с двумя конкретными целями, которые необходимо знать и отдавать себе отчет в возможных последствиях прежде, чем такую драку затевать.

Ответные удары в политической «драке» наносятся с двумя конкретными целями, которые необходимо знать и отдавать себе отчет в возможных последствиях прежде, чем такую драку затевать.

Об этом рассказал израильский военный эксперт и политолог Яков Кедми, комментируя направленные против России действия Болгарии и Чехии.

Напомним, в апреле правительство Чехии объявило о высылке из страны российский дипломатов, объяснив этот шаг тем, что Москва якобы причастна к произошедшим в 2014 года взрывам на оружейном складе в деревне Врбетица. Позже Болгария присоединилась к обвинениям Чехии против России, заявив о «русском следе» во взрывах боеприпасов на складах в 2011 году.

Никаких доказательств этим абсурдным обвинениям ни Чехия, ни Болгария не предъявили, попытавшись возложить ответственность за произошедшее не пресловутых Петрова и Баширова, которых ранее Лондон также бездоказательно обвинял в использовании боевого отравляющего вещества в британском городе Солсбери, где якобы были отравлены граждане РФ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

По словам Якова Кедми, Чехия и Болгария, выступив с обвинениями в адрес России, попытались догнать по накалу русофобской политики Украину и Грузию. При чем Болгария, объяснил он, делает это, пытаясь оправдаться перед коллективным Западом за ту историческую роль, какую в ее судьбе сыграла Россия – освободившая болгар от турецкого рабства.

Но Москва не должна отмалчиваться в ответ на подобные провокации, уверен израильский эксперт. И ответ, по его словам, «по законам драки», должен быть максимально жестким:

«Ответный удар в драке преследует одну из двух целей. Первая: причинить такую боль, чтобы оппоненту больше не хотелось драться. Вторая: такой удар, чтобы противник не смог подняться» — заявил Кедми в эфире интернет-канала «Соловьев.Live».

При этом ответ должен быть таким, чтобы противнику, развязавшему драку и получившему ответный удар, оставалось только «собрать с земли зубы» и хорошенько подумать, хочет ли он продолжать драку, добавил эксперт. И у России, по его словам, есть возможность отреагировать на недружественные действия Праги и Софии именно таким образом, нужно лишь, чтобы сотрудники профильных ведомств этим вплотную занялись.