Россиянам рассказали, какие страны можно безопасно посетить в пандемию

Самыми безопасными для отдыха в пандемию могут быть страны, в которых больше всего вакцинировавшихся, считают в Роспотребнадзоре.

Самыми безопасными для отдыха в пандемию могут быть страны, в которых больше всего вакцинировавшихся, считают в Роспотребнадзоре.

Сделавшие вакцину от коронавируса россияне во время пребывания в Европе могут чувствовать себя в безопасности, поделился заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский. По его словам, сейчас интересы работников туристической сферы требуют того, чтобы как можно больше путешественников приезжали на отдых.

"Конечно, вполне резонно, что разрешают въезд людям, прошедшим вакцинацию препаратом, разрешенным в Евросоюзе. Поскольку вакцина дает определенный уровень защиты", — поделился специалист в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Лучше всего посещать страны с высоким уровнем вакцинации, добавил Покровский. Например, государства, где число вакцинированных от коронавируса составляет от 60 до 70%. К числу таких стран сейчас относится Израиль.

Еврокомиссия рекомендовала разрешить въезд в ЕС для туристов, привившихся от коронавируса вакцинами, одобренными европейским регулятором или Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает 360tv.ru.