20:26 3 Мая 2021Политика
Кравчук намерен просить выхода из минского формата по Донбассу
Глава киевской делегации в ТКГ по Донбассу и бывший президент Украины Леонид Кравчук намерен просить выхода из минского формата. Об этом он заявил на телевидении.
Глава киевской делегации в ТКГ по Донбассу и бывший президент Украины Леонид Кравчук намерен просить выхода из минского формата. Об этом он заявил на телевидении.
Дипломат прокомментировал разрешение ситуации в Донбассе. Леонид Кравчук подчеркнул, что все усилия не помогли реанимировать минский формат. По его словам, необходимо объединить возникшие за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Глава делегации в ТКГ озвучил такой план в эфире телеканала "Украина 24".
Кравчук уверен в необходимости усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня. Россия предложила соответствующий документ на общей встрече, констатировал политик.