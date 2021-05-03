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20:26   3 Мая 2021
Политика

Кравчук намерен просить выхода из минского формата по Донбассу

Кравчук намерен просить выхода из минского формата по Донбассу

Глава киевской делегации в ТКГ по Донбассу и бывший президент Украины Леонид Кравчук намерен просить выхода из минского формата. Об этом он заявил на телевидении.

Дипломат прокомментировал разрешение ситуации в Донбассе. Леонид Кравчук подчеркнул, что все усилия не помогли реанимировать минский формат. По его словам, необходимо объединить возникшие за семь лет вопросы в кластеры и рассматривать их вместе. Глава делегации в ТКГ озвучил такой план в эфире телеканала "Украина 24".

Кравчук уверен в необходимости усовершенствовать механизм воздействия на нарушения режима прекращения огня. Россия предложила соответствующий документ на общей встрече, констатировал политик.

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#донбасс #украина #кравчук

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