Зеленский выступил за решение исторических вопросов между Варшавой и Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на разрешение спорных исторических вопросов между Незалежной и Польшей.

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на разрешение спорных исторических вопросов между Незалежной и Польшей.

По мнению главы государства, странам удастся устранить подобные проблемы. Президент выступил с соответствующей речью на совместном брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные — Прим. ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет", — сказал Зеленский.

Ранее в ходе брифинга Дуда рассказал о планах обсудить дорожную карту для вступления Украины в НАТО, передает сайт 360tv.ru. По его словам, страны-участницы Альянса могут рассмотреть вопрос на саммите в июне 2021 года.