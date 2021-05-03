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20:17   3 Мая 2021
Политика

Зеленский выступил за решение исторических вопросов между Варшавой и Киевом

Зеленский выступил за решение исторических вопросов между Варшавой и Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на разрешение спорных исторических вопросов между Незалежной и Польшей.

По мнению главы государства, странам удастся устранить подобные проблемы. Президент выступил с соответствующей речью на совместном брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой.

"Я знаю, что у нас есть некоторые (спорные — Прим. ред.) исторические вопросы, но я уверен, что между нашими странами в ближайшем будущем таких вопросов не будет", — сказал Зеленский.

Ранее в ходе брифинга Дуда рассказал о планах обсудить дорожную карту для вступления Украины в НАТО, передает сайт 360tv.ru. По его словам, страны-участницы Альянса могут рассмотреть вопрос на саммите в июне 2021 года.

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#украина #польша #зеленский

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