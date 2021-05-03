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20:09   3 Мая 2021
Политика

Стала известна повестка возможной беседы Байдена и Путина

Стала известна повестка возможной беседы Байдена и Путина

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал тему для обсуждения на возможной встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, американский лидер хотел бы затронуть вопросы стабилизации отношений между государствами. При этом Блинкен отметил, что возобновление диалога зависит от принятых в Кремле решений.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с Путиным. В ходе диалога политик предложил рассмотреть Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и США.

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#путин #байден #Блинкен

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