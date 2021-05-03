20:09 3 Мая 2021Политика
Стала известна повестка возможной беседы Байдена и Путина
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал тему для обсуждения на возможной встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал тему для обсуждения на возможной встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.
По его словам, американский лидер хотел бы затронуть вопросы стабилизации отношений между государствами. При этом Блинкен отметил, что возобновление диалога зависит от принятых в Кремле решений.
Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с Путиным. В ходе диалога политик предложил рассмотреть Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и США.