Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал тему для обсуждения на возможной встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал тему для обсуждения на возможной встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом.

По его словам, американский лидер хотел бы затронуть вопросы стабилизации отношений между государствами. При этом Блинкен отметил, что возобновление диалога зависит от принятых в Кремле решений.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц встретился с Путиным. В ходе диалога политик предложил рассмотреть Вену в качестве площадки для переговоров между Россией и США.