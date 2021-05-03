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20:05   3 Мая 2021
Политика

Глава МИД Великобритании призвал Москву "изменить свое поведение"

Глава МИД Великобритании призвал Москву "изменить свое поведение"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москве следует "изменить свое поведение". Дипломат высказал мнение о двусторонних отношениях.

Глава МИД Соединенного Королевства подтвердил готовность к построению диалога с российской стороной. По его словам, дверь для позитивных отношений с РФ всегда открыта. Однако Москве стоит "изменить свое поведение", добавил министр иностранных дел.

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#великобритания #мид #рааб

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