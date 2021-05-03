Глава МИД Великобритании призвал Москву "изменить свое поведение"

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москве следует "изменить свое поведение". Дипломат высказал мнение о двусторонних отношениях.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Москве следует "изменить свое поведение". Дипломат высказал мнение о двусторонних отношениях.

Глава МИД Соединенного Королевства подтвердил готовность к построению диалога с российской стороной. По его словам, дверь для позитивных отношений с РФ всегда открыта. Однако Москве стоит "изменить свое поведение", добавил министр иностранных дел.