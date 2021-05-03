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19:53   3 Мая 2021
Общество

Политолог Марков поддержал меры против работы медиаресурсов ФБК

Политолог Марков поддержал меры против работы медиаресурсов ФБК

Канал на YouTube, принадлежащий блогеру Алексею Навальному, может быть забанен в соответствии с законами России, заявил политолог Сергей Марков.

YouTube-канал Навального в будущем может быть признан инструментом распространения экстремистских материалов в Сети. Судебные заседания, на которых решится судьба всех основанных блогером структур, состоится в ближайшее время. Медиаплатформы, используемые Алексеем Навальным и "Фондом борьбы с коррупцией" (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента), попадут под статью 20.29 КоАП РФ о производстве и распространении экстремистских материалов.

"По закону все информационные ресурсы подобных организаций должны быть заблокированы. Более того, я могу сказать, что если его канал YouTube не заблокирует, то в России могут заблокировать сам видеохостинг", — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Принятие таких мер — совершенно правильное решение, уверен политолог. Как уточнил эксперт, в будущем власти РФ могут выступить с соответствующей инициативой. Развитие этого сценария позволит начать сложный судебный процесс, который позволит свести на нет работу "посредников" структур, распространяющих экстремистские материалы.

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#законы #навальный #марков

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