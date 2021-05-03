Постпредство России при ЕС раскрыло детали разговора Чижова в Евросоюзе

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил представителям Европейской внешнеполитической службы причины введения Россией санкций против еврочиновников.

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил представителям Европейской внешнеполитической службы причины введения Россией санкций против еврочиновников.

Чижов встретился с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоном. В ходе переговоров российский политик подчеркнул, что важно наладить двусторонние отношения.

"Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза", — отметили в ведомстве.

Также российский посол заявил коллегам о готовности Москвы к диалогу для урегулирования разногласий.