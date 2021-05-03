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19:48   3 Мая 2021
Политика

Постпредство России при ЕС раскрыло детали разговора Чижова в Евросоюзе

Постпредство России при ЕС раскрыло детали разговора Чижова в Евросоюзе

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов объяснил представителям Европейской внешнеполитической службы причины введения Россией санкций против еврочиновников.

Чижов встретился с генсекретарем Европейской внешнеполитической службы Стефано Саннино и генсекретарем Еврокомиссии Илзе Юхансоном. В ходе переговоров российский политик подчеркнул, что важно наладить двусторонние отношения.

"Посол Владимир Чижов дал дополнительные пояснения относительно мер, объявленных Россией 30 апреля 2021 года в ответ на односторонние решения Евросоюза", — отметили в ведомстве.

Также российский посол заявил коллегам о готовности Москвы к диалогу для урегулирования разногласий.

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#евросоюз #санкции #владимир чижов

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