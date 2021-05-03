ВОЗ заявила о намерении проверить "Спутник V" в середине лета

Всемирная организация здравоохранения планирует дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце июня, сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

Всемирная организация здравоохранения планирует дать оценку безопасности российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в конце июня, сообщила эксперт ВОЗ Марианджела Симао.

Специалисты ВОЗ на данный момент не имеют полного досье о препарате, рассказала Симао. Ее команда находится в России в течение двух недель и оценивает клинические испытания. С 10 мая они начнут инспектировать производство.

Эксперты ВОЗ планируют посетить пять производств препарата. В нескольких из них проверки будут проходить с сотрудниками Европейского лекарственного регулятора ЕМА.