Японские ученые выяснили, кому легче дается изучение новых языков

Категорию людей, которой легко осваивать новые языки, недавно назвали специалисты из японского Токийского университета.

Категорию людей, которой легко осваивать новые языки, недавно назвали специалисты из японского Токийского университета.

Люди, владеющие тремя языками, могут освоить новое направление в лингвистике значительно быстрее, считают эксперты. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели сотрудники университета, пишет ИА "Красная Весна".

Участие в эксперименте принимали 49 людей, 28 из которых сразу знали три языка: японский, испанский и английский. Все остальные добровольцы были двуязычными. После участникам эксперимента предложили изучать казахский язык.

Испытуемым предоставили возможность прослушать речевые записи и посмотреть на их точный перевод на мониторах. Выяснилось, что люди, которые знали три языка, намного быстрее начали понимать обычную разговорную речь народа Казахстана.

Наряду с этим японские ученые недавно сделали еще одно значительное открытие. Как сообщил сайт 360tv.ru, имеющие отношение к воде вещества нашли в астероиде Рюгу, доставленном на Землю зондом "Хаябуса".