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19:40   3 Мая 2021
Политика

Прага поддержала попавшего под контрсанкции РФ чешского дипломата

Прага поддержала попавшего под контрсанкции РФ чешского дипломата

Чехия выразила поддержку заместителю председателя Европейской комиссии Вере Юровой, против которой Москва ввела индивидуальные санкции в ответ на ограничительные меры Евросоюза.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, Юрова опирается на поддержку Праги, как и другие представители стран Запада, включенные в санкционный список России.

"ЕС будет реагировать на санкции против нее", — сказал чешский министр.

Он также отметил, что в Брюсселе ведутся переговоры между европейскими представителями по вопросу реакции Евросоюза на российские контрсанкции. Ранее Кулганек выражал надежду на урегулирование отношений с Россией.

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#россия #санкции #чехия

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