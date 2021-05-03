Прага поддержала попавшего под контрсанкции РФ чешского дипломата

Чехия выразила поддержку заместителю председателя Европейской комиссии Вере Юровой, против которой Москва ввела индивидуальные санкции в ответ на ограничительные меры Евросоюза.

Чехия выразила поддержку заместителю председателя Европейской комиссии Вере Юровой, против которой Москва ввела индивидуальные санкции в ответ на ограничительные меры Евросоюза.

Как заявил глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек, Юрова опирается на поддержку Праги, как и другие представители стран Запада, включенные в санкционный список России.

"ЕС будет реагировать на санкции против нее", — сказал чешский министр.

Он также отметил, что в Брюсселе ведутся переговоры между европейскими представителями по вопросу реакции Евросоюза на российские контрсанкции. Ранее Кулганек выражал надежду на урегулирование отношений с Россией.