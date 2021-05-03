«Задержался на 12 лет»: что случилось с племянником Гитлера после плена в СССР

Немногим известно, что у Адольфа Гитлера был любимый племянник Лео Раубаль.

Немногим известно, что у Адольфа Гитлера был любимый племянник Лео Раубаль, сын родной сестры нацистского диктатора Ангелы Раубаль. Историки выяснили, как сложилась его судьба: как оказалось, за родственника, попавшего в советский плен, Гитлер все-таки хлопотал. Но безуспешно.

Хоть фюрер с племянником были не слишком близки, Гитлер отправлял сыну сестры поздравительные открытки и регулярно дарил подарки, пишет «Русская Семерка». Но Лео о родстве с первым лицом страны не распространялся: к тому моменту, как Гитлер пришел к власти, Раубалю было 27 лет. С 1932 года он являлся членом НСДАП.

Его партийная работа заключалась в распространении листовок. До войны Раубаль работал школьным учителем и менеджером, а в 1939 году поступил на службу в инженерные войска Люфтваффе. Последний раз он встречался с Гитлером в 1942 году, когда приезжал в отпуск в Германию.

В советском плену

Но к концу того года племянник нацистского диктатора оказался в «котле» под Сталинградом. Тогда он служил начальником колонны боеприпасов зенитного дивизиона 93-й дивизии, а о родстве с Гитлером из сослуживцев знали только близкие друзья.

Раубаль сдался в плен советской армии вместе с оставшимися бойцами своей дивизии. Сначала он не признавался, что был близким родственником Гитлера, но уже спустя месяц заключения сам рассказал об этом.

«Я считал, что рано или поздно русским властям все равно стало бы известно о моем родстве с Гитлером и я боялся, что в этом случае вы применили бы ко мне драконовские меры, считая, что я старался скрыть родственные связи с Гитлером по определенным причинам»,– объяснил Раубаль, цитируется протокол допроса в журнале «Родина».

Особо важного пленного сразу привезли в Москву и поместили во внутреннюю тюрьму НКВД. Его дважды допрашивал разведчик Александр Коротков, работавший ранее в Берлине. Информацию он передавал народному комиссару Меркулову.

Раубаль рассказал об отношениях Гитлера с семьей, его детстве, юности, родителях, друзьях и бытовых привычках. В военные и политические тайны нацистского руководства Лео никто не посвящал, уверял он сам. Несмотря на это, допросы дали ценную информацию советскому руководству.

«Впоследствии, в конце войны и первые месяцы после ее окончания, эти сведения пригодились, когда некоторые лица, упомянутые в справке Раубаля, оказались в советском плену», – писал биограф Александра Короткова Теодор Гладков.

Дальнейшая судьба

Гитлер за будущее племянника очень переживал и даже предложил обменять его на сына Иосифа Сталина Якова Джугашвили, который в тот момент находился в плену у нацистов. Но Сталин отказался, а Раубаля после войны отправили в лагерь в Ивановскую область.

В 1949 году военный трибунал объявил Раубаля военным преступником и приговорил к 25 годам ГУЛАГа за участие в нацистских зверствах на Украине и в Белоруссии, а также в Смоленской, Орловской и Сталинградской областях РСФСР. Также учитывалось, что обвиняемый поддержал агрессивную политику Гитлера, принимая участие в заседаниях Рейхстага. В Германии у него осталась жена с двумя детьми, пытавшаяся добиться освобождения супруга.

Отбыть в ГУЛАГе четверть века Раубалю так и не довелось. Спас неожиданный исторический поворот: в 1955 году он был освобожден вместе с другими немецкими пленными после визита в Москву канцлера ФРГ Конрада Аденауэра. Вернувшись в Австрию, Раубаль прожил еще 22 года. В конце жизни он пытался монетизировать свое родство с Гитлером, начав судиться за отчисления с продаж известной автобиографической книги своего дяди, признанной Генпрокуратурой РФ экстремистской и запрещенной к изданию, распространению и чтению в России.